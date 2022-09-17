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Çağdaş Atan: 'İlk yarı daha iyi oynayabilirdik'

Çağdaş Atan: 'İlk yarı daha iyi oynayabilirdik'
Çağdaş Atan: 'İlk yarı daha iyi oynayabilirdik'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına rağmen daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Çağdaş Atan: 'İlk yarı daha iyi oynayabilirdik' - Tıkla İzle

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'u 4-0 yenen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atan, oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaştıklarını belirterek, “Öncelikle ligin ilk 6 haftasına baktığımızda 1 puanı olmasına rağmen sahada iyi bir planı olan, iyi duran, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, 1-2 tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Tabii psikolojik durumun da farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor. Biz o yüzden ilk darbeyi vurduğumuzda ya da öne geçtiğimizde maçın bize doğru dönebileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ama ilk yarı daha iyisini oynayabilirdik. Çünkü sahada çok boş adam gördüm ben. Daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha iyi hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. İkinci yarı biraz durdurduk. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz
 

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