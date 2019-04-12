Çağla Büyükakçay çeyrek finalde!

Bir buçuk saate yakın süren mücadelede Çağla yakaladığı 17 servis kırma şansından 6 tanesini değerlendirirken servis attığı oyunların yüzde 75'ini kazandı. Çağla yarı final için turnuvanın 6. seri başı Hintli Ankita Raina ile karşılaşacak.

Bugün oynanan çiftler kategorisinin maçlarında ise; İpek Soylu - Barbora Stefkova çifti Melis Sezer - İpek Öz çiftini 6-3,6-3 skorla, Pemra Özgen - Greet Minnen çifti Valentini Grammatikopoulou - Ankita Raina çiftini 7-5 ve 6-4 setler sonucunda yenerek Lale Kupası'nın çiftler kategorisinde çeyrek final biletini aldılar.