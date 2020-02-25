İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çağla Büyükakçay'dan bir ilk!

Çağla Büyükakçay'dan bir ilk!
Çağla Büyükakçay'dan bir ilk!

Katar'ın başkenti Doha'daki Premier seviye WTA turnuvası Qatar Total Open 2020'de mücadele eden Çağla Büyükakçay, Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Coraline Garcia'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Wild Card ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti, ilk set 1-3, ikinci set ise 0-3 geriden gelerek maçı çevirmesini bildi. 1 saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Türk/Alman ortaklığı, rakiplerini 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura yükseldi. Milli sporcumuz Çağla Büyükakçay Alman partneri Laura Siegemund ile Caroline Garcia-Sania Mirza karşısında aldığı bu galibiyetle klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir rakete karşı galibiyet alan ilk Türk tenisçi oldu.

Büyükakçay-Siegemund çifti bugün Doha'da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.