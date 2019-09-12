Çağla Şıkel'in vergi kaçırma davası karara bağlandı

Manken Çağla Şıkel hakkında, 2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle dava açılmıştı. ‘Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Çağla Şıkel'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çağla Şıkel'i avukatları temsil etti.

Bilirkişi raporu açıklandı

Önceki celse istenen bilirkişi raporu duruşmada açıklandı. Raporda, “2013 yılında kullanılan ve sahte olduğu iddia edilen belgelerin sanık tarafından sahte olduğu bilinerek kullanıldığı yönünde somut bir tespitin yapılamadığı, kast unsurunun değerlendirilmesi ve sanığın savunmalarına ilişkin takdir yetkisinin sayın mahkemeye ait olduğu” ifadeleri yer aldı.

Bilirkişi raporuna ilişkin konuşan sanık avukatı, “Bilirkişi raporu savunmamız doğrultusundadır. Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz yoktur. Sanık adına beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, Çağla Şıkel'in ‘Vergi usul kanununa muhalefet' suçunu işlediğine ilişkin kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

İrem Demir