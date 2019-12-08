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Çağlar'lı Leicester kazanmaya devam ediyor

Çağlar'lı Leicester kazanmaya devam ediyor
Çağlar'lı Leicester kazanmaya devam ediyor

Premier Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Sezonun başında geçtiğimiz sene kıyasıya mücadele eden 2 takım olan Liverpool ve Manchester City'den hangisinin bu sezon ipi göğüsleyeceği konuşulurken, 16. hafta sonunda zirve yarışına bir ortak daha çıktı.

Brendan Rodgers'ın öğrencileri son haftalarda adeta bir panzer gibi karşısına çıkan her takımı devirerek bir nevi bu yarışta ben de varım dedi. Öyle ki son 11 maçta sadece Liverpool'a kaybeden mavi beyazlı ekip, 10 galibiyet alarak, lider Liverpool ile aralarındaki puan farkını 8'e getirdi, son şampiyon Manchester City ile de 6 puanlık bir fark açmayı başardı.

Çağlar dünyanın en iyilerinden

Bu sezon Southampton'ı deplasmanda 9-0 mağlup ederek bir Premier Lig rekoru kıran ve  16. hafta itibariyle attığı 38 golle bu alanda ligde Liverpool'un hemen ardından 2. sırada bulunan Leicester City, sadece attığı gollerle değil savunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya'nın 5 büyük liginde, Fransa ligini domine eden Paris Saint Germain'in hemen ardından Atletico Madrid ile birlikte bu haftaya kadar kalesinde sadece 10 gol gören 2 takımdan biri olmayı başardı. Hiç şüphesiz bu istatistikte en büyük pay sahiplerinden birisi de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü. Sezonun başından beri her maçta biraz daha üzerine koyarak devam eden Çağlar, adeta taraftarın sevgilisi haline gelirken Brendan Rodgers'ın Leicester City'sinin de en önemli parçalarından birisi oldu.

Fatih Burak Yıldırım

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