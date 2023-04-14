Çağlayan Adliyesi personelini taşıyan servis aracının kaza yaptığı anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, 35 AFJ 453 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden frene basmış, ani fren nedeniyle otomobilin arkasından gelen ve Çağlayan Adliyesi personellerini taşıyan servis aracı, manevra yapamayarak çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan yatmıştı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Batuhan Toprak

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