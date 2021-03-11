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Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4’üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan Adliyesi’nde intihar girişimi - Tıkla İzle

 Şahıs, Başsavcı Şaban Yılmaz ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahsı intihar girişiminde bulundu. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adliyeye sevk edilen itfaiye ekipleri şahsın olası atlama ihtimaline karşın branda açarken Başsavcı şaban Yılmaz'da bizzat olayın yaşandığı kata gelerek şahısla görüştü. Başsavcı Yılmaz'ın ve diğer yetkililerin çabalarının ardından şahıs çıktığı korkuluklardan indi.

İrem Demir

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