Çağlayan Çelik yeni sezona hazır

2022 sezonunu Türkiye Rallikros Kategori 4 Şampiyonu olarak tamamlayan Bursalı sporcu, bu sene yeni takımı ve yeni otomobili ile 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı takip edecek.

14-16 Nisan tarihleri arasında Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Muğla'da düzenlenecek olan şampiyonanın ilk yarışı Rally Bodrum ile sezona başlayacak olan Çelik, geçtiğimiz hafta İstanbul Belgrad ormanlarında yeni otomobili ile ilk testini gerçekleştirdi.

Hedefinin şampiyonayı Sınıf 3'te ilk sırada tamamlamak ve Fiesta Ralli Kupası'nı kazanmak olduğunu belirten Çağlayan Çelik, Castrol Ford Team Türkiye adına yeni otomobili Ford Fiesta Rally3 ile mücadele edecek ve co-pilotu Sedat Bostancı olacak. Çelik bu sezon ralliler haricinde Türkiye Rallikros Şampiyonası'nı da takip edecek.

Eren Ayhan



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