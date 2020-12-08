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Çağlayan Metrobüs durağında şüpheli paket alarmı

Çağlayan Metrobüs durağında şüpheli paket alarmı
Çağlayan Metrobüs durağında şüpheli paket alarmı

İstanbul’da gece saatlerinde Çağlayan Metrobüs durağının girişine bırakılan şüpheli bavul paniğe neden oldu. Polis ekipleri metrobüs ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheli bavul bomba imha uzmanları tarafından fünye yardımıyla patlatıldı.

Olay, saat 01:30 sıralarında Çağlayan Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri metrobüs girişine bırakılan şüpheli bavul ihbarı aldı. Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte bavul üzerinde inceleme yapılmak üzere bomba imha uzmanları çağrıldı.
Metrobüs seferleri durduruldu, geniş güvenlik önlemleri alındı
Metrobüs seferleri iki taraflı olarak bir süreliğine durduruldu. Polis ekipleri metrobüs durağı ve çevresini şeritlerle çevirerek geniş güvenlik önlemleri aldı.
Uzmanlar bavul üzerinde kısa bir inceleme yaptıktan sonra şüpheli bavulu fünye yardımıyla patlattı.
Patlama sonrası incelenen bavuldan giysi ve kişisel eşyaların bulunduğu öğrenildi. Şüpheli bavul ekipler tarafından el konularak olay yerinden kaldırılırken durdurulan metrobüs seferleri tekrardan normale döndü.

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