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Çağrı filmi 4K versiyonu ile 41 ilde 120 sinemada gösterime giriyor

Çağrı filmi 4K versiyonu ile 41 ilde 120 sinemada gösterime giriyor
Çağrı filmi 4K versiyonu ile 41 ilde 120 sinemada gösterime giriyor

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in hayatını ve İslamiyet’in doğuşunu anlatan 1977 yapımı “Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu” filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip yeniden vizyona giriyor. Yeniden revize edilen filmin galası yoğun bir katılımla Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

‘Çağrı’ filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı - Tıkla İzle

Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı “Çağrı : İslamiyet'in Doğuşu“ filmi 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi.

Hayatını kaybeden yönetmen Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akad tarafından yenilenen film ve 15 Nisan'da vizyona girecek olan ‘Çağrı' filminin galası Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda yapıldı. Filmin galasına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, yönetmen Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akad ve çok sayıda davetli katıldı. Galası gerçekleştirilen “Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu“ filmi 15 Nisan itibariyle ülke genelinde 120 sinemada gösterime girecek.

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