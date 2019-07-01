Çakar kullanımına artık son verilecek

Vatandaşın trafikte çakarlı araç rahatsızlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessiz kalmadı. Milletvekilleri ve belediye başkanları çakarlı araç kullanmayacak, aciliyet ve trafiğin yoğun olduğu durumlar dışında da yollar kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı toplantıda, çakarlı araç kullanımı ve makam araçlarının rahat geçişi için yolların kesilmesi karşısında vatandaşların duyduğu rahatsızlık gündeme geldi. AK Parti kurmayları seçim çalışmaları sırasında vatandaşlardan bu konuda şikâyet ve tepki yağdığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Bazı eski bakan ve milletvekillerinin de hâlâ çakar kullandığı yönündeki eleştiriler üzerine Erdoğan, seçmenin talep ve şikâyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın, bundan sonra AK Parti kurmayları ve belediye başkanları da dâhil olmak üzere herkesin çakarlı araç kullanımına son vermesini ve bunun denetlenmesini istediği öğrenildi.

YOLLAR KESİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aciliyet ve trafiğin yoğun olduğu durumlar dışında da yolların kesilmemesi konusunda da kurmaylarına talimat verdi. Erdoğan'ın en son G20 zirvesi için Japonya'ya gittiği sırada Ankara Esenboğa yolunda trafiğin araç geçişine kapatılmadığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir grup toplantısı çıkışında da danışmanlarına “Havaalanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Neden herkes ayrı araçlara biniyor? Herkes iki minibüste toplansın” diyerek uyarıda bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre, makam araçlarının sayısı azaltılırken; danışmanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı toplu bir şekilde minibüsle takip etmeye başladı.

Türkiye Gazetesi