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Çakarlı araçla terör estiren zanlı tutuklandı

Çakarlı araçla terör estiren zanlı tutuklandı
Çakarlı araçla terör estiren zanlı tutuklandı

Hadımköy’de çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., tutuklandı.

Hadımköy'de geçtiğimiz günlerde Muhammed Enes U., lüks minübüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesmişti. Önünü kesitği sürücüyle bir süre tartıştıktan sonra sırtından 5 yerinden bıçaklayan zanlı dün Avcılar'da gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı savcılık ifadesinin ardından Muhammed Enes U., "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan zanlı sevk edildiği suçlardan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Melike İnal-Emre Baba

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