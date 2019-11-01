İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti

Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti
Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti

İçişleri Bakanlığının, kamu ve özel araçlarda ‘çakar’ olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımının kısıtladığına yönelik başlatmış olduğu uygulama akşam saatlerinde de devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının, kamu ve özel araçlarda ‘çakar' olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımının kısıtladığına yönelik başlatmış olduğu uygulama akşam saatlerinde de devam etti. Bakırköy Merter'de çakar olarak tabir edilen ışıklı sistemi olan araç sürücülerini durduran ekipler, bunları yetkisiz kullanan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de para cezası kesildi. Uygulama, kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

Vedat Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.