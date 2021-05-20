Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı

Hadımköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes Uysal'ın 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Dadaş Aras ile avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Muhammed Enes Uysal ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

İkinci iddianame davayla birleştirildi

Mahkeme başkanı, sanık Muhammed Enes Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı, iddianamede Uysal'ın ‘silahlı yağma' suçundan hapse çarptırılmasının talep edildiğini ve hazırlanan iddianamenin davayla birleştirildiğini kaydetti.

“Böyle bir şeye ihtiyacım yok”

Davayla birleştirilen yeni iddianameye karşı savunma yapan tutuklu sanık Uysal, “Yağma suçunu kabul etmiyorum. Müştekinin aracından herhangi bir para ya da eşya almış değilim. Böyle bir şeye ihtiyacım yoktur. Ailemin maddi durumuna bakılırsa da bu durum görülür” ifadelerini kullandı.

Sanığın ailesi SMA vakfına bağış yapacak, müşteki şikayetinden vazgeçti

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Dadaş Aras ise, “Sanığın benim aracımdan para aldığına ilişkin birebir görgüm ve bilgim bulunmamaktadır ancak olay sırasında aracımda 30 bin lira civarında para vardı. Daha sonraki aşamada bu paranın araçta olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun dışında sanığın babaannesi ve dedesi Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca kapımıza gelip ağladılar. Sanığın yapmış olduğu davranıştan dolayı pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi. Biz de onlar SMA vakfına bağış yapmalarını söyledik. Onlar da bunu kabullendiler. Bu nedenle şahsi şikayetimden vazgeçiyorum” şeklinde konuştu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ‘yağma' suçundan beraatini, müşteki şikayetinden vazgeçtiği için ise ‘hakaret' suçundan davanın düşürülmesini talep etti. Savcılık, sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ‘ulaşım araçlarının kaçırılmayı veya alıkonulması' suçların ise önceki celse açıkladığı mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, diyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Sanık Muhammed Enes Uysal'ın ‘nitelikli yağma' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından beraatine karar veren mahkeme heyeti, ‘hakaret' suçundan ise müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Sanığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, ‘ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme, sanık hakkında haftada bir imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uysal'ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme', ‘hakaret', ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' ve ‘silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplamda 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Şüpheli Uysal hakkında hazırlanan ikinci iddianamede ise, ‘silahlı yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çakarlı magandadan şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras'tan açıklama

Hadımköy'de kendisini bıçaklayan Muhammed Enes Uysal'a yönelik şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras yaptığı açıklamada, “SMA hastalarına bağış yapıldığı takdirde şikayetimizi geri alacağıma dair söz verdik. Onlar da yaptılar” dedi.

Hadımköy'de trafikte tartıştığı Muhammed Enes Uysal tarafından 6 kez bıçaklanan Dadaş Aras, karar duruşmasında şikayetinden vazgeçmişti. Uysal, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, ‘nitelikli yağma' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından beraat etmiş, ‘hakaret' suçundan ise hakkında düşme kararı verilmişti. Sanığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, ‘ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme, sanık hakkında haftada bir imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

“SMA hastalarına bağışlarımızı yapıyoruz”

Şikayetinden vazgeçen Dadaş Aras, şikayetinden neden vazgeçtiğine dair açıklama yaptı. Davada şikayetinden vazgeçme nedenini anlatan Dadaş Aras, “Hadımköy'de talihsiz bir olayla karşılaştım. Belli bir süre hastanede yattım. Bunun yanında ailemin desteğiyle ayakta kaldım. Karşı taraf cezaevindeydi. Geçen hafta, Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ailesi bizim evimize gitti geldi. Sanığın şok pişman olduğunu, yattığı süre içinde ders aldığını bize dile getirdiler. Bizde karşı tarafın iyi niyetini gördük, iyi niyetli insanlardı. Aile büyüklerimizle toplandık. Nasıl uzlaşalım dedik. Biz elimizden geldiği kadar SMA hastalarına bağışlarımızı yapıyoruz. Bir nefeste sen ol diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her bağışınız bir nefes olsun”

Sanık ve ailesinden bir şey talep etmediklerini söyleyen Dadaş Aras, “SMA hastalarına bağış yapıldığı takdirde şikayetimizi geri alacağıma dair söz verdik. Onlar da yaptılar. Biz bugün itibariyle şikayetimizden vazgeçtik. İnşallah yattığı süre içinde ders almıştır. Kimsenin başına böyle bir bela gelmesin. Hepimiz trafikteyiz. SMA hastalarını unutmayalım. Her bağışınız bir nefes olsun” şeklinde konuştu.

