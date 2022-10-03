Çakıl taşı yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Bahçeşehir Bölgesi 3. Bulvar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray D. idaresindeki 34 EPC 905 plakalı Ford marka çakıl taşı yüklü kamyon, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız



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