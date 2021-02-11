Çakıroğlu ve Sürmeneli finalde

Kadınlarda 51 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Arbol Marta Lopez Del'i mağlup ederek finale yükseldi. 69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Gallerli rakibi Eccles Rosie'yi mağlup ederek finale yükseldi. Erkekler +91 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Berat Acar, İngiliz rakibi Frazer Clarke'a mağlup oldu ve turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. 69 kilo yarı final müsabakasında sakatlığından dolayı ringe çıkamayan Necat Ekinci ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda final müsabakaları yarın oynanacak.