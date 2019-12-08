Çakıyla yaptığı heykelcikleri bakkalında sergiliyor

Kadirli'ye bağlı 7 Mart Mahallesinde 32 yıldan bu yana bakkal işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Yusuf Aslansofuoğlu, mesleğinin yanı sıra buluntu tarihi eserlerin bire bir aynısını yaparak öne çıkıyor. Çocukluk yıllarında çamurdan ev ve arabalar yaparak başladığı mekanı, bugün taştan heykelcik ve tarihi eser maketleri yaparak sürdüren Aslansofuoğlu, heykeltıraşlık veya güzel sanatlar üzerine hiçbir eğitim almadığını söyledi. Bakkal dükkanında boş zamanlarında yaptığı heykelcikler ve tarihi eser biblolarına gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Aslansofuoğlu, yaklaşık 35 yıldan bu yana çeşitli gazete ve dergilerin yanı sıra tarih kitaplarında görmüş olduğu tarihi eserlere bakarak, kireç ve kil taşından eserlerin bire bir aynısını yaptığını belirtti. Aslansofuoğlu mahalleli arasında kendisine, 'Diplomasız Heykeltıraş' lakabı takıldığını, şu ana kadar yaklaşık 500 civarında eser yaptığını ve arkeolojik kazılarda ortaya çıkmış olan tarihi objelerin birer minyatürünü yapmaya devam edeceğini belirtiyor.

Yusuf Aslansofuğlu, "İleride birebir aynısını yaptığım tarihi objelerden oluşan bir de sergi açmak istiyorum. Bu da benim en büyük hayalim" dediği heykeltıraşlık merakının nasıl başladığını ise şu şekilde anlatıyor:

"10 yaşındayken katı çamurdan arkadaşlarıma oyuncak ev ve araba yapardım. Yaşım ilerledikçe yumuşak kireç taşından yapmaya başladım. Daha sonra tarihe merakım olduğu için Anadolu'nun değişik yerlerinde kazılarda çıkmış ve gazete ve dergilerde yer almış tarihi eserleri taklit etmeye başladım. Şu anda mahalle bakkalı işletiyorum. Bakkalımın bir köşesinde bu merakımı devam ettiriyorum. İlk defa gelen müşteriler bakkalda sergilediğim ve benim yaptığım bu heykelcik ve bibloları tarihi eser zannediyor. Benim yaptığımı söyleyince de oldukça şaşırıyorlar. Bu iş üzerine de hiçbir eğitim almadım. Zamanım oldukça ömrüm yettikçe taşlara şekil vermeye devam edeceğim".

Selçuk Şavran

