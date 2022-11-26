Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Şükraniye Mahallesinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan U. (18) ailesine ait park halindeki otomobilde Eren Ç. (18), ve Enes K. (18) ile bir araya geldi. 3 arkadaş yanlarında getirdikleri çakmak gazını araç içerisinde çekmeye başladı. Bir süre sonra bulundukları otomobilin içerisinde biriken gazın açığa çıkmasıyla patlama meydana geldi. 3 genç kendilerini otomobilin dışına atarak kurtarırken, patlamayı duyan çevredekiler korku içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ahmet Burak Öztürk



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