İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı
Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

Bursa’da bir otomobilin içinde çakmak gazı çeken 3 arkadaş sıkışan gazın patlamasıyla yaralandı. 18 yaşındaki gençler şans eseri hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Şükraniye Mahallesinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan U. (18) ailesine ait park halindeki otomobilde Eren Ç. (18), ve Enes K. (18) ile bir araya geldi. 3 arkadaş yanlarında getirdikleri çakmak gazını araç içerisinde çekmeye başladı. Bir süre sonra bulundukları otomobilin içerisinde biriken gazın açığa çıkmasıyla patlama meydana geldi. 3 genç kendilerini otomobilin dışına atarak kurtarırken, patlamayı duyan çevredekiler korku içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ahmet Burak Öztürk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.