Çakmak gazı doldururken yaşanan patlama kamerada

Taşova Sanayi Sitesi'nde lokanta işleten Tayyip Akgül (28), çakmak gazı tüpüyle gazı biten çakmağı doldurmaya başladı. Bu sırada çakmak bir anda alev alıp patladı. Yaşanan patlamada sakalları hafif şekilde yanan Akgül kazayı ucuz atlattı. Bir müşterisinin çakmağının gazının bittiğini söylemesi üzerine yardımcı olmak istediğini anlatan Akgül, “Elime çakmağı alıp gaz basmamla bir anda alev meydana geldi. Küçük, hafif sakallarımızda yanıklar oldu. Büyük korkulan bir şey olmadı” diye konuştu.

Serdoğan Sıvacı



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