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Çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi
Çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken tutuşturduğu perde evin yanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Üçtaş köyü İmatkıranı Mahallesinde oturan Cevdet Şayık'ın 3 yaşındaki oğlu bulduğu çakmakla oynarken perdeleri tutuşturunca alevler biranda büyüdü.

Ev sakinlerinin diğer odada kahvaltı yaptığı sırada gerçekleşen olayda yangın kısa sürede tüm evi sardı. Ev sakinleri ve köylülerin müdahalelerine rağmen büyüyen yangına Kürtün Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Uğur Bulut

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