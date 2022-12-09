Çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Üçtaş köyü İmatkıranı Mahallesinde oturan Cevdet Şayık'ın 3 yaşındaki oğlu bulduğu çakmakla oynarken perdeleri tutuşturunca alevler biranda büyüdü.

Ev sakinlerinin diğer odada kahvaltı yaptığı sırada gerçekleşen olayda yangın kısa sürede tüm evi sardı. Ev sakinleri ve köylülerin müdahalelerine rağmen büyüyen yangına Kürtün Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Uğur Bulut

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