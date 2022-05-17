Çakmakla oynayan çocuk kendini yaktı

Edinilen bilgilere göre , Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyü Merkez Mahallesi Fındık bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dedesi ve kardeşi ile birlikte tarlaya ot biçmeye giden 8 yaşındaki E.Ç. çakmak ile oynarken, bir anda alev aldı. Eymen Ç.'nin seslerini duyan dedesi Tahir Ç. alevler için de kalan torununa kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede söndürülen alevler sonrası yüzü ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Eymen Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda yüzde 40 oranında 2'inci ve 3'üncü derece yanıklar bulunan Eymen Ç.'ye hastanede yapılan müdahalenin ardından İzmit ili Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ertuğrul Yüksel

