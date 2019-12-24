Çal'da muhtarlara ‘Akademi Liderlik' eğitimi

Denizli'nin Çal İlçesi'nde Muhtarlar Akademisi Liderlik Eğitim Programını başarıyla tamamlayan muhtarlara sertifikaları Vali Hasan Karahan'ın katıldığı törenle verildi. Düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, Çal Kaymakamı Selin Sarı, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, ilçe protokolü ve sertifika almaya hak kazanan muhtarlar katıldı.

"Düzenlenen akademi çok faydalı bir çalışma"

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Artık muhtarlarımızda düzenlenen Muhtarlar Akademisi Liderlik Eğitim Programı ile hizmet konusunda daha farklı çalışmalara imza atacaklar. Muhtarlarımızın birinci vazifesi iletişimi açık tutup vatandaşların işlerinin daha sağlıklı yürümesini sağlamaktır. Bu düzenlenen akademi çalışmasının faydalı olduğuna inanıyorum. İlimizde de kaymakam hanımın girişimi ile böyle bir çalışma başlamış oldu. Çal ilçemizdeki verime göre diğer ilçelerimizde de uygulamaya almayı düşünüyoruz. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk milletinin gönlünde eşsiz bir yere sahip olan muhtarların demokrasini can damarı olduğunu belirten Çal Kaymakamı Selin Sarı, muhtarların kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde etkin bir unsur olduğunu söyledi.

Sarı, "Muhtarlık müessesemiz 1829'dan bugüne varlığını sürdürmektedir. Tarihi çok eskiye dayanan, köklü ilçemizde güzel hizmetlere imza atabilmek için hazırlamış olduğumuz muhtarlık akademisi liderlik programını düzenledik. Tüm değerli arkadaşlarımızın bilgilerinden istifade ederek, derslerimize tam katılım sağlayan muhtarlarımıza, eğitimin yaşının olmadığını ve toplumun önderleri olduklarını bizlere gösterdikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

34 mahalle muhtarına sertifika verildi

Düzenlenen eğitim Kamu Kurum ve 1829' Kuruluşları Amirleri tarafından 4 gün süre ile verildi. Eğitimin ardından 34 mahalle muhtarı sertifikayı almaya hak kazandı.

Kurs programında; protokol kuralları, şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanun, 442 sayılı köy kanunu, muhtar bilgi sistemi portalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları, liderlik ve yöneticilik eğitimi, çiftçi kayıt sistemi ve tarımsal destekler, milli eğitim mevzuatı, tapu kadastro kanunu, aile hekimliği ve sağlık mevzuatı, 3194 sayılı imar kanunu, nüfus hizmetleri mevzuatı, PTT A.Ş. posta ve kargo hizmetleri usul ve esasları, 633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun, 2924 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi hakkında kanun, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konularının kapsadığı bildirildi.