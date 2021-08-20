Çaldığı bisikleti geri getirdi

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Humus'a ait eve sabaha doğru gelen hırsız, bahçedeki bisikleti çaldı.

Olay anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisinin önce evin giriş kapısını kontrol ettiği, daha sonra kapalı olan bahçe kapısının yan tarafında bulunan duvardan atlayarak eve girdiği, bir süre gezindikten sonra bahçede duran bisikleti parmak izi çıkmaması için bir giysi ile omzuna yükleyerek çaldığı ve bisiklete binerek gözden kaybolduğu görüldü.

Polise şikayette bulunan aileye sevindirici haber ise bir gün sonra geldi. Şüpheli, çaldığı bisikleti kimse görmeden evin sokağına bırakarak gözlerden kaybolurken, gelişi de yine evin güvenlik kamerasına takıldı. Polis, kameraya eşkali takılan şüpheliyi arıyor.

Ersoy Yalçın



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