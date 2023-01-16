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Çaldığı eşyaları bebek arabasına koyan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı

Çaldığı eşyaları bebek arabasına koyan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı
Çaldığı eşyaları bebek arabasına koyan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde giyim mağazasına girip, alarmını söktüğü kıyafetleri bebek arabasına koyarak çalan şahıs yakalanırken, hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaldığı eşyaları bebek arabasına koyan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı - Tıkla İzle

Olay, 14 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin içerisindeki giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza çalışanları, iş yerinden 20 kadın kıyafetinin çalındığını belirterek polise şikayette bulundu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin N.Ç. (22) olduğunu belirledi. N.Ç.'nin kıyafetlerin alarmını söküp, bebek arabasına koyarak çaldığı tespit edildi. Adresi tespit edilen şüpheli, evine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, çaldığı kıyafetleri de teslim etti. N.Ç., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aykut Kurt

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