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Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi

Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi
Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi

Manisa’da Oto Galericiler Sitesi içerisinde bulunan galeriden çalınan kamyonet, yaklaşık iki saat sonra işletmeye yakın bir sokakta terk edilmiş olarak bulundu.

Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi - Tıkla İzle

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahallesindeki Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. Ali Özdem'e (29) ait oto galeride park halinde duran 45 NY 315 plakalı kamyonet, bugün saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyoneti, kot pantolon ve tişört giymiş, kar maskeli birinin çalıştırarak çaldığı görüldü. Manisa Oto Galericiler Sitesi Başkanı da olan işletme sahibi Ali Özdem, sabah iş yerini açmaya geldiğinde kamyonetin çalındığını fark etti.

Özdem'in ihbarıyla, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Araştırma yapan ekipler, aracın galericiler sitesinin arkasındaki 1517 Sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden aracın 06.00 sıralarında sokağa aynı kişi tarafından terk edildiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç, Özdem'e teslim edildi. Maskeli hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Önder Aydın

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