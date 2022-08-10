Çaldığı kamyonla kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Aydın istikametinden Menteşe girişinden kontrol noktasına giriş yapan 48 AZ 895 plakalı kamyonun İzmir Menderes Jandarma komutanlığına çalıntı müracaatı yapıldığı ortaya çıktı. Uygulama noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü Şeref S. Peşine polisleri takarak kaçmaya başladı.

Otogar kavşağında da trafik ekiplerinin dur ihtarına rağmen yine durmayan ve kaçmaya devam eden sürücü Denizli kavşağına varmadan önce kamyondan inerek kaçarken trafik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü karakol ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin 7 ayrı hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Bekir Tosun

