Çaldığı otomobille geziyordu, kovalamacanın ardından yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Hızır Timi ekipleri, otomobilin Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti. Motosikletli ekipler, kilometrelerce süren takip neticesinde çalıntı aracı Karasu-Kaynarca yolu Üçoluk Mahallesi mevkiinde durdurdu.

Esra Angün

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