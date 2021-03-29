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Çaldığı televizyonu böyle götürdü

Çaldığı televizyonu böyle götürdü
Çaldığı televizyonu böyle götürdü

Elazığ’da bir evden televizyon ve 3 saat çalan şüpheliler, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Çaldığı televizyonu böyle götürdü - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi Makbul Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zülküf Sualp'ın evde olmadığı sırada balkonda içeri giren 2 şüpheli televizyon, 3 tane kol saati, cüzdan çaldı. Eve geldiğinde durumu fark eden Sualp, polise haber verdi. Polis ekipleri, evden parmak izi alarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızlardan biri elinde televizyon ile kaçma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Güvelin kamerasından tespit edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızın evine girdiğini belirten Zülküf Sualp, “Çatalçeşme Mahallesinde oturuyorum. Eve girerken hırsızın ayakları çamurluymuş. Televizyon, 3 tane kol saati, cüzdan ve kimlikler çalındı. Kamera görüntüsü ve parmak izi sonucu hırsızlar tespit edildi ve yakalandı” dedi.

Kamil Can Kılıç
 

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