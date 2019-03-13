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Çaldığı televizyonu evinde izlerken yakalandı

Çaldığı televizyonu evinde izlerken yakalandı
Çaldığı televizyonu evinde izlerken yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir evden televizyon çalan ve evinde çaldığı televizyonu izlerken yakalanan hırsızlık zanlısı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çalıyorsam sana ne. Açım sende yap" dedi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık yapan şahsın Hasan K. (19) olduğunu tespit etti. Çaldığı televizyonu kendi evine götüren ve televizyon izlerken polis tarafından yakalanan Hasan K., emniyette alınan ifadesinden ardından adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Cinayet var adam öldürdüm. Çalıyorsam sana ne. Açım sende yap” diyerek tepki gösterdi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Muhammet Özer


 

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