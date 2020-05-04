Çaldığı ziynet eşyasının satışından elde ettiği parayı dağıtırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi'nde devriye görevini yerine getiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kişinin karşılaştığı vatandaşlara para dağıttığını gördü.

Hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine kimlik sorgusu yapılan kişinin, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan 33 yaşındaki A.T. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar ziynet eşyası ile 10 bin lira para bulundu.

Şüphelinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir villadan çaldığı yaklaşık 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bir kısmını sattığı, elde ettiği paranın büyük kısmını caddede karşılaştığı kişilere dağıttığı belirlendi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklandı.

Hüseyin Efe

