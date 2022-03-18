Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar

Edinilen bilgiye göre olay, Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde'de faaliyet gösteren N.K.'ya ait kuyumcu dükkânda gerçekleşti. Akşam saatlerinde dükkâna gelen 4 kişi önce işyeri sahibiyle sohbet etti. Montlarının içerisine gizledikleri pompalı tüfekleri çıkaran soyguncular, işyerini sahibini etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan bilezikleri çaldı. Soyguncular, kısa sürede soygunu gerçekleştirdikten sonra kuyumcudan ayrıldı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soygunun ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan 7 kişiyi saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

Çalınan altınlar mezarlıktan çıktı

Zanlıların çaldıkları altınları ilçedeki Sarıtepe mezarlığına gömdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, altınları bulmak için dedektörlerle mezarlıkta arama yaptı. Altınlar, ekipler tarafından toprağın altında gömülü halde bulundu.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammed Muttalip Yalçın - Serkan Şansever

