İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar

Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar
Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kuyumcuyu etkisiz hale getirerek tezgâh ve vitrindeki altınların çalındığı soygun iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, çalınan altınları bulmak için mezarlıkta dedektörle arama yaptı.

Çaldıkları altını mezarlığa saklamışlar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde'de faaliyet gösteren N.K.'ya ait kuyumcu dükkânda gerçekleşti. Akşam saatlerinde dükkâna gelen 4 kişi önce işyeri sahibiyle sohbet etti. Montlarının içerisine gizledikleri pompalı tüfekleri çıkaran soyguncular, işyerini sahibini etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan bilezikleri çaldı. Soyguncular, kısa sürede soygunu gerçekleştirdikten sonra kuyumcudan ayrıldı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soygunun ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan 7 kişiyi saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

Çalınan altınlar mezarlıktan çıktı

Zanlıların çaldıkları altınları ilçedeki Sarıtepe mezarlığına gömdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, altınları bulmak için dedektörlerle mezarlıkta arama yaptı. Altınlar, ekipler tarafından toprağın altında gömülü halde bulundu.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammed Muttalip Yalçın - Serkan Şansever
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.