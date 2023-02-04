Çaldıkları araçla hırsızlık yaparken yakalandılar

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı 300 Evler Mahallesi'nde Mesut Ç.'ye ait 16 SJZ plakalı doğan marka aracı çalan F.A. ve B.A., otomobilin plakalarını sökerek ilçede turlamaya başladı. Gözü doymayan iki hırsız, bu kez de bir iş yerinin önündeki bahçe tellerini fark etti. Telleri bulunduğu yerden otomobile yükleyen şüpheliler bölgede devriye atan gece kartallarına takıldı. ‘Dur' ihtarına uymayan 2 hırsız otomobile binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Durum üzerine polis ekiplerince takip edilen araç, Doğancı Mahallesi istikametine girince jandarma ekiplerinden destek istendi. Jandarma ve polis ekiplerince önü kesilen hırsızlar daha fazla kaçamayacağını anlayınca teslim olmak zorunda kaldı.

Mustafa Bülent Değirmen

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