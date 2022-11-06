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Çaldıkları hurdaları otomobile yükleyip kaçtılar, o anlar kamerada

Çaldıkları hurdaları otomobile yükleyip kaçtılar, o anlar kamerada
Çaldıkları hurdaları otomobile yükleyip kaçtılar, o anlar kamerada

Adana’da çaldıkları hurdaları otomobile yükleyerek kaçan 2 şahıs kayıplara karıştı. Hırsız anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yerinin önündeki demir hurdaları çalmak isteyen 2 kişi, otomobille iş yerinin önüne geldi. Önce çevreyi gözetleyen şahıslar, hurda parçaları otomobilin bagajına yüklemeye başladı. Bagajı dolduran şüpheliler daha sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine geldikten sonra hurdaların bir kısmının çalındığını fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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