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Çaldıkları otomobille villaya hırsızlığa gelince yakalandılar

Çaldıkları otomobille villaya hırsızlığa gelince yakalandılar
Çaldıkları otomobille villaya hırsızlığa gelince yakalandılar

Kayseri'de; çaldıkları otomobille bir villaya hırsızlık yapmak için gelen 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince; kentte iki gün içerisinde meydana gelen 4 otomobil hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayı ile bir ikametten hırsızlık olayının faillerinin, kent güvenlik yönetim sistemi ve kamera kayıtlarından S.R., T.T., E.K. ve B.İ. olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerin; çaldıkları otomobil ile Erenköy Mahallesinde bulunan bir villanın bahçesinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler; çalmaya çalıştıkları eşyalar ile birlikte suçüstü yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelilerin villadan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde bahçeye giren bir kişi, aldığı malzemeleri dışarıda bulunan diğer şüpheliye attığı görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Turan Bulut - Ali Göç

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