Çaldıkları parayla besihane kurdular

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki hafta önce İsabey Mahallesi'nde mandıracılık üzerine faaliyet gösteren bir iş yerindeki çelik kasanın gece saatlerinde spiralle kesilerek içinde bulunan 200 bin lira paranın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlığı N.C, A.Ç. ve F.C'nin gerçekleştirdiklerini tespit eden jandarma, zanlıları gözaltına aldı.

Hırsızlık zanlılarının evlerinde yapılan aramalarda, kasayı açmak için kullandıkları öne sürülen kesici aletler ile paranın bir kısmı ele geçirildi. Şahısların hırsızlık sonrası çaldıkları para ile aldıkları 10 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan, ekipler tarafından kurdukları besihaneden alınarak el konuldu.

Jandarmadaki sorgularının ardından hakim karşısına çıkan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali İbileme

