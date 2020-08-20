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Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar

Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar
Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar

Avcılar'da bir evden otomobil ve çok sayıda değerli eşya çalan hırsızlar, çaldıkları malların paralarıyla tatil yaparken Çeşme'de yakalandı.

Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar - Tıkla İzle

Olay, 9 Ağustos günü Avcılar Denizköşkler Mahallesi Gülden Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. içeri girdiğinde 3 bin 500 dolar, 2 adet lüks marka saat, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 2 adet telefonunun ve otomobilinin çalındığını fark etti. M.U., 155'i arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ilk incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin ikisinin olaydan sonra İstanbul dışına çıktığı belirlendi. Ekipler, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarla 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. İzmir Çeşme'de yakalanan kişilerin çaldıkları şeylerin paralarıyla bir otelde tatil yaptıkları belirlendi. Şüpheliler İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyette sorgulanan Batıcan G.'nin (23) 16, Şahin M.'nin (40) 3 ve Can A.'nın (22) 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre Şeker

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