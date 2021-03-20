Çalı süpürgesi imalatıyla teknolojiye direniyor

Bir dönem her evde bulunan saplı çalı süpürgesi, zamanla yerini teknolojiye bıraktı. Yaygın olmasa da kullanımı devam eden çalı süpürgesinin imalatı da azaldı. Daha önce Sakarya'da ikamet eden Muharrem Çoban, 1988 yılından bu yana çalı süpürgesi üretimini sürdürüyor. 2001 yılında ailesiyle birlikte Isparta'ya yerleşen Çoban, Gül Küçük Sanayi Sitesi'ndeki küçük atölyesinde teknolojiye direniyor. Çoban, mesleğin gelecek nesillere aktarılamayacağından endişeli.

'Depremden sonra Isparta'ya geldim'

Mesleğin kendisine babasından kaldığını belirten Muharrem Çoban, “İmalata önce Sakarya'da başladık. Orada imalat genişti ve çalışanlarımız vardı. 1999 depreminden sonra 2001 yılında Isparta'ya geldim. Mesleğimi burada devam ettiriyorum” dedi.

'Ham maddeyi il dışından temin ediyorum'

Çalı süpürgesinin özel bir tohumu olduğunu belirten Çoban, bu tohumun köylerde özel olarak üretildiğini söyledi. Bu tohumun mısır gibi çıktığını ifade eden Çoban, “Püskülü ucunda çıkıyor. Köydeki işçiliği zahmetli. Tek tek kesiyorlar. Çok emek istiyor. Ham maddeyi Edirne Uzunköprü, Sakarya, Balıkesir ve Samsun Çarşamba'dan temin ediyoruz. Son 2-3 yıldır köylüler az dikim yaptığı için ham madde fiyatları arttı. Ham madde yetersiz olduğu için Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan ve yenilerde de Türkmenistan'dan geliyor” diye konuştu.

'Haftada 700 süpürge üretiyorum'

Teknolojin gelişmesiyle çalı süpürgesi imalatına rağbetin azaldığını kaydeden Çoban, “Ama imalatçılar da bıraktığı için birbirini orantıladı. Satışlarda bir sıkıntı yok. Satışlarımız iyi, belli bir üretim kapasitemiz ve müşterimiz var. Ürettiğimiz ürünü satıyoruz. Elimizde kalan ürün olmuyor. Haftada 700 süpürge üretiyoruz. Bu süpürgeler her hafta sonu bitiyor” dedi.

Meşakkatli bir üretim süreci var

Süpürgenin üretim aşamalarını anlatan Muharrem Çoban, “İmalat kısmında ham madde geldikten sonra ıslatılır sonra ambara dikilir, naylonla örtülür, içine akşam kükürt yakılır. 4-5 saat o şekilde durur. Sabah naylonu açarsın, bu bize yumuşak olması ve beyazlaması için yarar. Sonra imalat kısmında ürün seçilir. Seçilme işi bittikten sonra zahiresini keserler. İkinci kısmı taslak, üçüncü kısmı tepe son kısmı da dikiş kısmıdır. Dikişten sonra temizlenir, ipleri ve süpürgenin ucu kesilerek, hazır hale getirilir” ifadelerini kullandı.

'25-30 TL'den satılıyor'

Ürettiği süpürgeleri Isparta'nın dışında Burdur'un Bucak ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçelerine sattığını belirten Çoban, perakende fiyatının 25-30 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Çoban, sektörün teknoloji karşısında artık bitme noktasına geldiğini ifade ederek, “Bizden sonrası bu mesleği yapmaz” dedi.

Ali Serkan Aygün

