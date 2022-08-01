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California yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor

California yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor
California yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor

ABD'nin California eyaletinde yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele edilirken, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle alevlerin daha fazla yayılmasından endişe ediliyor.

California yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor - Tıkla İzle

İtfaiye yetkilileri, California'nın kuzeyinde yer alan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Fire yangınında şu ana kadar 21 bin hektar alanın küle döndüğünü bildirdi. Yangın nedeniyle çevrede yaşayan 2 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer yangında çok sayıda evin zarar gördüğünü söyledi. Eyalet Valisi Gavin Newsom, Cumartesi günü Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, yangının bölgede etkili olan yüksek sıcaklık, rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığını bildirdi.

ABD Orman Hizmetleri Sözcüsü Adrienne Freeman, McKinney yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yangının giderek büyüyebileceğini ve itfaiyeciler için tehlikeli olabileceğini söyledi.

California'da 2021'de 2,5 milyon dönümden fazla alan yandı

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na (Cal Fire) göre sadece California'da geçtiğimiz yıl 2,5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.

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