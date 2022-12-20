California'da 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin California eyaletinin Kuzey California bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Humboldt ilçesinde maddi hasara ve elektrik kesintisine neden olan deprem yerel saatle 02.34'te yaşandı. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntıda henüz yaralı veya can kaybı bildirilmedi. Bölgede son 10 gün içerisinde 3.0 ve üzeri büyüklüğünde deprem kaydedilmediği belirtildi.

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