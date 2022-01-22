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California'da korkutan orman yangını

California'da korkutan orman yangını
California'da korkutan orman yangını

ABD'nin California eyaletine bağlı Palo Colorado'da başlayan orman yangını nedeniyle Big Sur bölgesi için tahliye kararı verildi.

California'da korkutan orman yangını - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey County'deki Palo Colorado'da orman yangını çıktı. Alevler hızla 101 hektarlık alana yayılınca Big Sur bölgesi için tahliye emri verildi. Amerikan Kızılhaç'ı orman yangınından etkilenenler için Carmel Ortaokulu'nda barınma imkanı sunulduğunu duyurdu. Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği ise aynı okulda evcil hayvan malzemeleri sağlanacağını belirtti. Yetkililer, Andrew Molera Eyalet Parkı'ndan Carmel-By-The-Sea'ye giden eyalet karayolunu her iki yönde de trafiğe kapattı. Alevlere müdahale sürüyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi Cuma gecesinden Cumartesi sabaha kadar rüzgar uyarısı yayımlamıştı.

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