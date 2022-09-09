California'da orman yangınları sürüyor

ABD'nin California eyaletinin Riverside County bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı (CalFire) tarafından yapılan açıklamada, bölgede yangın nedeniyle 18 bin 657 bin hektarlık alanının yandığı ve yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

Cal Fire, pazartesi günü başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangının nedeninin araştırıldığını belirterek, bölgeden tahliyelerin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer bölge sakinlerini yükselen duman nedeniyle hava kirliliğine karşı uyardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 yapı zarar görmüştü.