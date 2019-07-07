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California'da 'saç ayrımcılığı' yasası

California'da 'saç ayrımcılığı' yasası
California'da 'saç ayrımcılığı' yasası

ABD’nin California eyaleti yönetimi, etnik saç modeli kullananların ayrımcılığa uğramasını önlemek için saç ayrımcılığı yasasını yürürlüğe koydu.

ABD'nin California eyaleti, saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa karşı yasak getiren ilk eyalet oldu. Demokrat Senatör Holly Mitchell tarafından teklif edilen Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa tasarına göre, California'daki iş yerleri ve okullarda kimse etnik saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacak.
Yasa kapsamında, özellikle siyahilerin kullandığı rasta ve örgü saç modelleri okul ve iş yerlerinde özgürce kullanabilecek. 

Mitchell yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın Avrupa merkezli normların önüne geçtiğini belirterek “Ülke genelinde tarihin gidişatını değiştiriyoruz” dedi.
 

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