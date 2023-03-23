California'da sel ve fırtına: 2 ölü

ABD'nin batısında yer alan California eyaletinde “atmosferik nehir” adı verilen hava dalgası etkisini sürdürüyor. Eyaletin farklı noktalarında şiddetli yağış bir kez daha seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kalırken, fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar yollara devrildi. San Francisco Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi ise eyaletin güneyinde 2 hortum görüldüğünü duyurdu. En az 17 binada hasar meydana gelirken, bazı binaların çatıları uçtu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Los Angeles'a bağlı Montebello'da çıkan hortumun enkaz parçalarını savurduğu görüldü. Los Angeles İtfaiyesi, 1 kişinin yaralandığını aktardı. Alameda County'de ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu mahsur kalan sürücü, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a göre eyalet genelinden 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kuraklık tehlikesi düşüyor

California'nın alçak bölgeleri şiddetli yağışla mücadele ederken, yüksek rakımlarda ise yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesinde California'nın yüzde 36'sının kuraklık tehlikesi altında belirtildi.

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