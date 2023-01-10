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California'daki fırtınada 14 kişi öldü

California'daki fırtınada 14 kişi öldü
California'daki fırtınada 14 kişi öldü

ABD’nin California eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve sel felaketi nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

California’daki fırtınada 14 kişi öldü - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. California Valiliği Acil Durum Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle can kaybının 14'e yükseldiği belirtildi. Santa Cruz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, nehir üzerindeki bir karayolu köprüsünün de yıkıldığı öğrenildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, Ventura Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan 18 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

California Valisi Gavin Newsom, şiddetli rüzgar ve yağışların tehlikeli seviyede etkili olmaya devam ettiğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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