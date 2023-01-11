California'daki fırtınada can kaybı 17'ye yükseldi

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. California Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle can kaybının 17'ye yükseldiği bildirildi. Ölümlerin çoğunun fırtınanın etkisiyle ağaçların insanların üzerine düşmesi ve araçların sel sularına kapılması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Yaklaşık 34 milyon kişinin sel tehlikesi altında olduğu, 200 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı öğrenildi. San Luis Obispo bölgesinde annesinin kullandığı aracın sel sularında mahsur kalmasının ardından kaybolan 5 yaşındaki bir erkek çocuğunu arama çalışmalarının sürdüğü, annesinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Yol çöktü, araçlar çukura düştü

Los Angeles'a bağlı Chatsworth bölgesindeki bir yolda çökme meydana gelirken, 2 araç oluşan çukura düştü. Bölgeye gelen itfaiye ekibi mahsur kalan araç sürücülerini yoğun çabaların ardından kurtarmayı başardı. Hafif yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

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