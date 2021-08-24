California'daki orman yangınları için 'büyük afet ilanı' talep edildi

ABD'nin California eyaletinin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California Acil Servisler Ofisi Direktörü Mark Ghilarducci, Sacramento yakınlarındaki brifing sırasında Vali Gavin Newsom'un yangın nedeniyle oluşan hasarı inceledikten sonra Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama ve Trinity için Joe Biden yönetiminin "büyük afet" ilan etmesi talebinde bulunduğunu ifade etti.

Ghilarducci, talebin onaylanması durumunda federal düzeydeki yardımın barınma, gıda yardımı ve acil durum masrafları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yardım sağlayacağını söyledi.

Afet talebinin Dixie, Antelope, McFarland, Monument ve River yangınlarını kapsadığını belirten Ghilarducci, yaklaşık 43 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, 500'den fazla evde yaşayanların ise şu an da barınaklarda olduğunu belirtti.

Dixie'de 294 bin hektar alan kül oldu

Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayıtlara geçen Dixie yangınında şu ana kadar 294 bin hektar alan küle döndü.

Beş haftadır devam eden yangının yalnızca yüzde 40'ı kontrol altına alınabilirken, 678 müstakil ev de dahil olmak üzere bin 259 yapı yangında zarar gördü. Yaklaşık 13 bin yapının ise risk altında olduğu aktarıldı. Eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede 13 bin 712 personel görev yapıyor.

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