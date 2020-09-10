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California'daki yangınlar nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya büründü

California'daki yangınlar nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya büründü
California'daki yangınlar nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya büründü

ABD’nin California eyaletinde farklı bölgelerde devam eden yangınlar 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.

California'daki yangınlar nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya büründü - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletinde uzun süredir devam eden yangınlar vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Kontrol altına alınamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cuma günü başlayan Creek yangınının şu ana kadar 144 bin dönüm araziyi kül ettiği açıklandı.

Eyalet genelinde devam eden yangınların ardından San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge büründü. Gökyüzündeki renk değiminin eyaletinin kuzeyindeki Mendocino Ulusal Ormanı yakınlarındaki yangın nedeniyle olduğu belirtildi. San Francisco sakinleri dışarıya baktıklarında büyük şaşkınlık yaşarken, cep telefonları ile çektikleri fotoğrafları hızla sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Öte yandan California Valisi Gavin Newsom dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD' de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazi yandı ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşmadık” ifadelerini kullandı. Newsom, 2020 yılında 7 bin 606 yangının çıktığını bu yangınların 2.3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı.

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