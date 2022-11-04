Çalımbay: 'Sivasspor Avrupa'da herkesten daha başarılı'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Bizim grup hakikaten çok ilginç maçlara sahne oldu. Buradan beraberlik bile bizi lider yapacaktı ama bizim buradan mutlaka garanti şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Biz grubu birinci bitirdik ama bana göre bu grubun favori takımı Slavia Prag. Gerçekten mükemmel ve çok iyi bir takım. Mükemmel bir taraftara sahipler. Bugün de iyi oynadılar, biz de zaman zaman iyi oynadık ve güzel pozisyonlar yakaladık. Defans yapmamız gerekiyorsa çok iyi şekilde de defans yaptık. Bizim ihtiyacımız olan puanı aldık, önemli olan oydu zaten. Zaman zaman çok bocaladık. Biz ilk maçtan da bildiğimiz oyuncular oldukları için ona göre tedbirimizi aldık. Gayet iyi şekilde de mücadelemizi verdik. İyi bir beraberlik alarak grubu birinci bitirmek bizim için çok değerli bir şey. Bundan sonraki maçlarımızda daha ileriye gitmek için ne gerekiyorsa onu da yapacağız” dedi.

Oğuzhan Sarzep



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