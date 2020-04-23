İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! 'Gidebilirler'

Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! 'Gidebilirler'
Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! 'Gidebilirler'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuştu. Çalımbay, “Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar” dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya üzerinden isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında yorumda bulundu.

Çalımbay, Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın sezon sonuna kadar mecburen takımda kalacağını ifade ederek, “Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar, oynadıkları maçlarda.

Ben onu da yapacaklarına yürekten inanıyorum. Gitmek isteselerdi belki devre arasında gidebilirlerdi ama devre arası onlar için pek iç açıcı olmayabilirdi, bazı aksilikler olabilirdi. Sezon başı bir takıma gitmeleri daha mantıklı ve daha güzel. Sezon sonuna kadar mecbur devam edecekler” diye konuştu.

Oğuzhan Sarzep


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.