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Çalınan forkliftin tırla kaçırılma anları kamerada

Çalınan forkliftin tırla kaçırılma anları kamerada
Çalınan forkliftin tırla kaçırılma anları kamerada

Pendik’te bir iş yerine ait forklift aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tıra yüklenip kaçırıldı. 6 tonluk forkliftin tır ile götürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalınan forkliftin tırla kaçırılma anları kamerada - Tıkla İzle

Pendik Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi üzerinde sunta toptancılığı yapan bir firmaya ait forklift aracı, geçtiğimiz cumartesi akşamı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. 6 tonluk forklift aracı, bir tıra yüklenip götürülerek iş yerinden çalındı. Forklifti çalınan iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Forkliftin tıra nasıl yüklendiği merak konusu iken, çalınan forkliftin kaçırılma anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın arkasına yüklenmiş forklift yolda götürülüyor.

Hırsızlığın yaşandığı iş yerindeki sorumlu İbrahim Durmuş; “forklifti almışlar, 6 tonluk bir forklift. Şu anda gereken işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Kimin aldığı belli değil. Kimse ile problemimiz yok. Son zamanlarda satılıktı, gelen giden oldu ama adamlar ne için geldi bilemiyoruz. 98 modeli birinci sahibiyiz. Şu an karakolla irtibata geçtik gereken işlemler yapılıyor” dedi. 

Halit Arslan

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